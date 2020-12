Barcellona, una quota dei bonus spesa Covid sarà destinato ai pasti caldi

La Protezione civile nazionale ha risposto positivamente all’iniziativa del Comune di Barcellona di destinare una quota del bonus spesa Covid per le famiglie bisognose all’acquisto di pasti caldi.

La annuncia l’assessore ai servizi sociali Roberto Molino: “Si tratta di un’iniziativa che abbiamo pensato – afferma – per sostenere le attività di ristorazione del territorio, vincolando una parte del bonus spesa all’acquisto di pasti caldi. Lo abbiamo fatto davanti alla consapevolezza che grande parte degli importi sono utilizzati presso la grande distribuzione presente in città e nel comprensorio. L’iniziativa, condivisa con il sindaco Pinuccio Calabrò, sarà discussa in giunta comunale per individuare la quota da destinare e per definire un protocollo con i commercianti del settore della ristorazione che vorranno aderire al progetto”.