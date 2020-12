Barcellona, a dicembre due sedute del consiglio comunale

Il 2020 del consiglio comunale di Barcellona si chiude con le ultime due sedute dedicate la prima al question time, con 11 interrogazioni che attendono una risposta dell’amministrazione, e la seconda alle mozioni presentata dai consiglieri. Il 15 dicembre saranno discusse le interrogazioni proposte entro la fine di novembre, mentre il 22 dicembre saranno affrontate in aula le mozioni presentate dalla consigliera Ilenia Torre, per l’introduzione del servizio della Lis lingua dei segni negli uffici comunali, e dal movimento Città Aperta, sul potenziamento dell’ufficio tecnico per far fronte alla richieste di documenti collegati al bonus 110%.

Il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Paride Pino, ha già definito l’ordine del giorno per l’adunanza del 15 dicembre ed a breve procedere alla convocazione anche della seduta ordinaria del 22 dicembre, con la possibilità di inserire altri provvedimenti che in queste settimane sono in discussione all’interno delle commissioni consiliari.