Pippo Squatrito è il nuovo RSU del Comune di Barcellona

L’agente di polizia municipale del Comune di Barcellona P:G., Pippo Squatrito, entra a far parte degli RSU i rappresentanti sindacali dei dipendenti della Città del Longano.

Squatrito, primo dei non eletti alle ultime elezioni del comparto Enti Locali, subentra con la lista del C.S.A., a Vittorio Zagone, dopo che quest’ultimo ha raggiunto i limite per il collocamento in pensione dopo più di 40 anni di servizio.

Pippo Squatrito va così ad aggiungersi agli altri due dipendenti eletti Tiziana Turrisi e Santi Molino nei 12 componenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune per concertare e discutere con la Parte Pubblica il già avviato confronto sulla stabilizzazione dei lavoratori A.S.U. e le progressioni di carriera dei dipendenti, ma soprattutto per definire una contrattazione decentrata ancora ferma all’anno 2017.

Il sindacato Csa, ancora scosso dalla prematura scomparsa del proprio Segretario Provinciale, Santino Paladino, rinsalda la sua posizione all’interno del organismo sindacale del Comune, dopo essere stato il più votate nelle ultime consultazioni.