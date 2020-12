Il Lions Club Barcellona P.G. ancora al fianco dei pazienti del Covid Hospital

In questo difficile momento di emergenza sanitaria l’azione di solidarietà del Lions Club International si rende operativa sul territorio barcellonese anche con interventi in favore dei soggetti affetti da Covid-19.

Oltre la malattia, i pazienti affetti da Coronavirus devono patire anche la distanza dei loro cari e il mancato sostegno dei familiari anche nei piccoli bisogni. Per questo motivo, il Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto ha deciso di donare al presidio ospedaliero Cutroni-Zodda convertito in Covid Hospital, biancheria intima da distribuire ai più bisognosi tra i degenti (pigiami donna e uomo, canottiere donna, mutandine donna, magliette uomo, calzini uomo e donna, slip uomo), per alleviare il disagio e collaborare con la pubblica amministrazione in questo difficile momento.

La biancheria, al cui acquisto ha in parte contribuito l’Associazione Volontariato Vincenziano, è stata consegnata dal Presidente del Club Nino Levita e dalla socia Santina Maiorana, in rappresentanza del sodalizio barcellonese, al dott. Mario Bellomo, dirigente delle professioni sanitarie ed Infermieristiche, in rappresentanza del Direttore Generale ASP Messina Dott. Paolo La Paglia.

“Ringrazio il Presidente Levita e tutti i soci del Club Lions di Barcellona per la grande sensibilità che hanno dimostrato; tali buone azioni sono importanti segno di riconoscimento per il lavoro del personale sanitario e per i degenti del Covid-Hospital, lacerato da polemiche pretestuose e fini a stesse.”