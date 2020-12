Pro Loco e 24live onorano la festa dell’Immacolata con una puntata di “Riscopriamo della nostra città”

La Pro Loco Manganaro di Barcellona e la testata giornalistica 24live hanno deciso di onorare la ricorrenza dell’Immacolata, che di fatto apre il periodo natalizio, con una puntata della rubrica “Riscopriamo la nostra città”. L’iniziativa, promossa della Pro Loco Manganaro, presieduta da Flaviana Gullì, in questa occasione ci aiuta a riscoprire le bellezze della chiesa dell’Immacolata di Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso le parole del vice presidente dell’associazione Salvatore Scilipoti.

E’ questa la settima puntata di una rubrica che sta riscuotendo un grande interesse, non solo tra gli appassionati di storia e di cultura barcellonese, ma anche tra chi ha la curiosità di apprezzare meglio i tanti beni culturali della città del Longano.

Nelle prossime settimane sono in programma altri approfondimenti finalizzati a riscoprire la nostra città. I lettori potranno suggerire ulteriori beni culturali da descrivere, così come le attività commerciali del territorio avranno l’opportunità di promuovere questa iniziativa e ad ottenere una grande visibilità con un piccolo contributo. Per farlo è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp o telefonare al numero 3294285511.