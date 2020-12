Igea 1946, ufficializzato il ritorno del difensore Maurizio Dall’Oglio

L’Igea 1946, in attesa di conoscere i tempi per la ripresa del campionato di Eccellenza, prevista per il mese di febbraio, lavora sul mercato per potenziare l’organico a disposizione del tecnico Beppe Furnari.

Stamattina è così arrivata la conferma del ritorno in giallorosso del centrale difensivo Maurizio Dall’Oglio, che andrà a rinforzare la compagine del presidente Stefano Barresi. Il colpo di mercato è stato confezionato dal direttore sportivo Pippo Accetta ed è diventato un regalo di onomastico e compleanno per il presidente onorario Concetto Miano. L’igeanità di Maurizio Dall’Oglio è ormai stata dimostrata nei quattro anni vissuti a Barcellona con la maglia dell’Igea Virtus, con cui ha conquistata un campionato di Eccellenza, centrando anche i play-off della serie D.

Dall’Oglio, 31 anni, ha iniziato la stagione a Licata, poi, complice lo stop a causa del Covid, breve parentesi, sempre in serie D, a Paternò.

Il difensore ritrova in squadra tanti amici e torna in una piazza a cui è affettivamente molto legato, portando con se un’importante bagaglio di esperienza per un gruppo giovane come quello guidata dal tecnico Furnari.

Maurizio Dall’Oglio ed il presidente Stefano Barresi saranno ospiti del direttore di 24live, Giuseppe Puliafito, per una puntata speciale del format “Punti di vista”, che sarà dedicato alla formazione giallorossa, in un momento così delicato per il calcio dilettantistico italiano.