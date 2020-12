Elezioni comunali a Falcone, Nino Genovese lancia la sua candidatura a sindaco

Il comune di Falcone nella prossima primavera sarà chiamato alle urne per eleggere il sindaco che dovrà amministrare il paese nel quinquennio 2021-2026.

I movimenti politici, in attesa di conoscere la decisione del sindaco uscente Carmelo Paratore, in merito alla sua probabile ricandidatura, stanno riscaldando i motori ed arriva la conferma ufficiale della candidatura a sindaco, quella di Nino Genovese, 50 anni, sindacalista della Cgil, che si pone alternativo all’attuale amministrazione comunale.

Il candidato a sindaco ha dettato le linea guida di un suo possibile mandato: “La politica torni ad essere servizio per i cittadini, per rendere Falcone un paese più vivibile e migliorare le condizioni di vita della nostra comunità. Il nostro faro sarà la legalità, lo sviluppo socio-economico del nostro territorio, il rispetto delle regole e la civile convivenza, oltre ad offrire un’alternativa credibile di governo ed un’occasione di reale pacificazione sociale. Ho deciso di mettere la mia persona a disposizione di un progetto di svolta, aperto al contributo di chiunque abbia voglia di spendersi e fare la propria parte per traguardare il nostro paese verso lidi più consoni alla propria storia e, soprattutto, all’invidiabile posizione geografica”. Genovese punta ad una candidatura che riesca a coinvolgere una coalizione ampia, forte e coesa: “Serve l’impegno di uomini e donne, giovani e meno giovani, che sappiano condividere i toni che merita una politica che guarda esclusivamente al bene della collettività e ad un’idea di paese che vogliamo proporre ai nostri concittadini. Noi non abbiamo nemici da individuare e combattere – sostiene Nino Genovese – ma dobbiamo riservare le nostre energie esclusivamente per proporre un programma credibile, serio e realizzabile, che punti a riqualificare Falcone e dargli una speranza per il futuro”. Genovese sottolinea come gli aspetti programmatici saranno il frutto di un confronto con chi vorrà condividere il suo percorso, ma ribadisce alcune linee guida del progetto politico da proporre agli elettori: “Sogno, in particolare, un paese più vivibile, più moderno e con servizi più adeguati per i cittadini di ogni età, specialmente riguardo alle fasce sociali più fragili. Sogno un paese pulito e decoroso 365 giorni l’anno. Sogno un paese in cui il lavoro torni ad essere un diritto e non un favore o merce di scambio. Sogno una politica locale che sappia favorire il percorso formativo di chi cerca lavoro e sostenere lo sviluppo delle attività economiche, artigianali e commerciali. Sogno una politica più solidale, che non discrimini i propri cittadini e li consideri tutti alla stessa stregua, una politica che torni civile confronto su come affrontare e risolvere i problemi che interessano la collettività, coinvolgendola nelle scelte importanti. Sogno un paese ed una classe politica che si rimbocchi le maniche e si adoperi con umiltà per misurarsi, con i propri limiti e con le proprie enormi potenzialità, per ottenere il massimo dei risultati possibili, senza inseguire altre realtà più o meno vicine. Sogni, non utopie, realizzabili con il lavoro serio, un po’ di buonsenso e le persone giuste al posto giusto”.