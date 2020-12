Un positivo al Covid nel carcere di Barcellona, domani lo screening

Sarà effettuato domani uno screening tra detenuti, agenti della Polizia Municipale e personale sanitario che sono entrati in contatto con un recluso del quinto reparto.

Dopo la conferma della positività del detenuto, la direzione del carcere ha concordato con l’ASP di Messina il test per evitare una possibile diffusione del contagio attraverso un controllo tra coloro che in qualche modo sono entrati in contatti con l’uomo contagiato. Quest’ultimo è chiaramente stato messo in isolamento e sottoposto alle cure del caso.