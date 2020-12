Sono stati donati gli organi della giovane automobilista deceduta dopo l’incidente di Archi

Ha lottato per due giorni contro un destino amaro la 26enne di Giammoro, Giulia Ragini, coinvolta nell’incidente stradale verificatosi sabato mattina sulla SS 113, all’altezza della spartitraffico di Archi nel comune di San Filippo del Mela.

Tre interventi chirurgici da parte dell’equipe medica del Policlinico di Messina non sono bastati a superare i gravi traumi riportati nell’impatto frontale tra la Smart su cui viaggiava e la Fiat Panda, condotta da una 59enne, che per cause in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta di marcia

I parenti e gli amici di Giulia Ragini hanno sperato in un miracolo purtroppo non si è verificato e adesso piangono la morte della loro cara. Con un gesto di grande sensibilità, ma anche con il desidero che la figlia possa in qualche modo rimanere viva, la madre ha autorizzato la donazione degli organi.