Parco Corolla, buoni spesa per i bisognosi di Milazzo e San Filippo del Mela

Il Parco Commerciale Corolla, in collaborazione con gli Assessorati dei servizi sociali dei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, ha donato 800 buoni spesa Coop alle famiglie più fragili e in stato di necessità.

L’iniziativa è stata annunciata con un comunicato dalla direzione del centro commerciale. “Ci siamo sempre adoperati – si legge nella nota – per venire incontro alle esigenze e alle necessità del territorio. Tale imperativo etico oltre che morale è ancora più attuale e sentito in questo periodo caratterizzato da grosse difficoltà economiche aggravate dall’attuale emergenza sanitaria. Come già fatto ad aprile di quest’anno attraverso donazioni di derrate alimentari, anche durante il periodo natalizio il Parco Commerciale Corolla si è adoperato per venire incontro alle famiglie più bisognose. In tali frangenti in cui gli eventi in corso mettono a dura prova alcune fasce del territorio, si è ritenuto necessario fare un ulteriore sforzo per aiutare le famiglie più bisognose a contenere i disagi e le difficoltà quotidiane”.