Tornano a salire i contagi a Barcellona, con undici nuovi casi di positività, tra cui due persone che si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già contagiate. Uno dei nuovi casi riguarda la positività di un alunno della scuola media di Portosalvo, per cui il plesso rimane chiuso come da protocollo. Ci sono anche sette guarigioni, mentre la situazione dei ricoverati in ospedale rimane invariata. Il totale degli attuali positivi è di 222.