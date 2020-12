Bilancio pesante per i danni dell’alluvione che ha colpito la zona tirrenica

E’ bastata una nottata di pioggia per mettere in ginocchio numerosi comuni del comprensorio tirrenico. Puntualmente ad ogni acquazzone la storia si ripete: saie che esondano, allagamenti e fango che invadono le strade, persone che in un attimo perdono tutto. Passata la tempesta, anche stavolta si contano i danni ingenti, ma per fortuna solo materiali, dell’alluvione che, iniziata stanotte, ha devastato fino all’intera mattinata di oggi la zona tirrenica, investendo soprattutto i comuni collinari attraversati dai torrenti Mazzarrà e Patrì. A partire dalla tarda serata di ieri una violenta bomba d’acqua si è riversata sulla costa e sul suo entroterra, con punte che hanno toccato i 350 mm di pioggia nell’area compresa tra San Basilio, frazione di Novara, e Campogrande, frazione di Tripi.

Frane e smottamenti si sono registrati nel comuni collinari di Novara di Sicilia, dove in contrada Vallancazza nella notte sono state evacuate tre famiglie. Interessata dalle frane anche la strada statale 158 nel tratto da Mazzarrà e Novara, dove nel pomeriggio gli automezzi dell’Anas dovrebbero intervenire per liberarla dal fango e dai detriti. Colpite anche le frazioni interne del paese come Badia Vecchia e San Basilio, in cui sono per ora compromessi i collegamenti con il centro cittadino. Analoga situazione si è presentata nella strada che si trova tra le frazioni di Milici e di Fantina nel comune di Fondachelli Fantina. Qui il percorso che costeggia il torrente Patrì è stato invaso da numerosi detriti ripuliti nel pomeriggio.

A Tripi, invece, si è assistito all’esondazione della saia Arancia sulla strada che collega la frazione di Campogrande con il comune di Furnari. L’acqua proveniente dalla saia si è riversata sulla statale 113 all’altezza di contrada San Filippo e a Saiatine.

Sono state interrotte momentaneamente anche le vie di comunicazione stradali tra Furnari e Mazzarrà per la chiusura del ponte sul torrente Mazzarrà, a causa della piena che mina la stabilità del ponte stesso.

A Rodì Milici per alcune ore è stata chiusa al transito la strada che serve per raggiungere Terme Vigliatore. La zona più colpita è stata quella di Pietre Rosse.

Notevoli sono stati i danni all’interno del comune delle terme, dove ad essere colpita maggiormente è stata via degli Ulivi in cui confluiscono tre saie, esondate puntualmente con allagamenti anche sulla strada 113 all’altezza del ponte Termini sul torrente Patrì. Momenti di apprensione si sono vissuti pure lungo la costa nella zona di Marchesana alla foce delle saie ingrossate dalle piogge.

Non meno preoccupante è stata la situazione registrata all’interno del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dove a patire i maggiori disagi sono stati i quartieri di Sant’Antonio e Fondaconuovo, interessati da numerosi allagamenti che hanno coinvolto strade e case. Anche questa volta, come già accaduto l’8 agosto scorso, una delle aree più colpite è stata la Statale 113 a ridosso del ponte Termini. Detriti e fango hanno invaso la carreggiata e un tratto della via di collegamento con la frazione di Portosalvo è franata, obbligando l’Anas a vietare il transito delle automobili.

A Barcellona Pozzo di Gotto, mentre i torrenti Longano e Idria in piena sono riusciti a rimanere all’interno dei propri argini, non altrettanto è accaduto nella zona di Pozzo di Gotto, dove per l’ennesima volta è esondata saia Cappuccini, trasportando acqua e fango sulla via Garibaldi e sulla via Cattafi, trasformate in un fiume fino all’incrocio con via Kennedy. Allagamenti ci sono stati anche a Calderà, in via saia Pantano nel quartiere di Oreto e in molte altre aree della città.

La Protezione civile mantiene lo stato d’allerta arancione per tutta la giornata di oggi fino a mezzanotte. Si spera che nel pomeriggio non si ripetano i violenti acquazzoni, che ci danno tregua ormai da circa tre ore, per non peggiorare ulteriormente una situazione già fortemente compromessa.