Barcellona, crolla un pino sulla via Cairoli all’incrocio con via Leopardi

Il terreno intriso di pioggia non ha retto al peso del pino che si trovata all’interno di un condominio, lungo la via Cairoli, all’altezza dell’incrocio con via Leopardi. Per fortuna nessuno attraversava la strada intorno alle 15, quando l’albero di alto fusto ha ceduto di colpo. Si sono registrati solo danni alla auto in sosta e la paura per il rumore provocato dalla caduta.

Per ripristinare la viabilità sarà necessario l’intervento dei vigili del fuoco o di una ditta specializzata in questo tipo di operazione.