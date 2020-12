Alluvione sulla zona tirrenica, frane e allagamenti in molti Comuni

E’ pesante il primo bilancio della pioggia torrenziale di stanotte, che ha provocato frane ed allagamenti nel comprensorio tirrenico con molti Comuni colpiti, da Barcellona Pozzo di Gotto a Terme Vigliatore, da Novara di Sicilia a Tripi fino a Basicò.

I dati pliviometrici segnalano che le zone più colpite sono con 124mm di pioggia Tripi e 85mm Terme Vigliatore, caduti nella notte. 66mm sono caduti a Novara di Sicilia e 62mm a Barcellona Pozzo di Gotto.

A Barcellona l’area più danneggiata è sempre quella di Sant’Antonio Abbate, come si vede nelle foto inviate alla redazione.



La piazza di Sant’Antonio e la zone vicino al torrente Patrì

Pesante la situazione a Terme Vigliatore dove le saie del paese termale si sono ingrossate per poi confluire nella zona di via Benedettini.











Terme Vigliatore

A Novara di Sicilia in contrada Vallancazza sono state evacuate nella notte tre famiglie dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Danni anche in contrada Badia vecchia. Il sindaco Gino Bertolami ha impegnato nella notte i mezzi a disposizione per limitare i danni.

foto Sebastiano Fiore

A Furnari il sindaco Maurizio Crimi ha diffuso una nota con cui conferma la situazione di pericolo. I sottopassaggi ferroviari di Saiatine e quello su SS 113/Rfi presentano una rischiosa percorribilità in entrambe le direzioni. La stessa SS 113/rfi è invasa da un’importante massa d’acqua a causa del cedimento della Saia Arancia. La strada provinciale SP 100 di contrada Arancia, che collega con la frazione di Campogrande di Tripi, è interrotta. Problemi anche per la centrale di approvvigionamento idrico di c/da lacco, con importanti infiltrazioni all’intero dei locali. Allo stato la situazione sembra sotto controllo ma potrebbero verificarsi dei disservizi nell’erogazione dell’acqua.

E’ interrotta la strada provinciale SP 110 tra Basicò e Campogrande, per un frana caduto nella notte.

Il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta, di concerto con il Dipartimento della Protezione civile, ha deciso, a causa delle condizioni meteo avverse, di chiudere temporaneamente al traffico il ponte che collega Mazzarrà Sant’Andrea a Furnari e Tripi.

IN AGGIORNAMENTO