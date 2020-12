Il Club Radio Cb organizza la raccolta solidale “Un pensiero per un bambino”

L’associazione di volontariato Club Radio Cb, affiliata all’Anfas e presidio cittadino della Protezione Civile, organizza una raccolta solidale in occasione della festività di S. Lucia. L’iniziativa denominata “Santa Lucia Bella dei bambini sei la stella, consentirà da donare un piccolo pensierino ai bambini. La consegna dei regali sarà possibile fino all’𝟏𝟏 𝐃𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 dalle ore 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 presso la sede della protezione civile “Club Radio C.B.” di via Sant’Andrea n. 96. I doni ricevuti, suddivisi per fasce di età (2/4 anni, 5/9anni, 10/14 anni), saranno distribuiti in piazza Duomo nella giornata del 𝟏𝟑 𝐃𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎, nel giorno dedicato a Santa Lucia.

Per informazioni si può contattare i numeri 3929432457 – 0909790308 o inviare un messaggio alla mail info@clubradiocb.it