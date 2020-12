Merì, approvati i progetti di ristrutturazione degli impianti sportivi

La giunta comunale, guidata dal sindaco Filippo Gervasio Bonansinga, ha approvato con due distinte delibere i progetti di riqualificazione degli impianti sportivi di Merì, il campo sportivo ed il palazzetto comunale.

L’intervento di “manutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti del centro sportivo coperto sito in piazza Italia 90 della C/da Petraro” si prefigge la finalità di procedere al completamento del Palazzetto dello Sport, attingendo alle risorse, in parte a somme presenti nel bilancio comunale, a seguito di economie che ammontano € 165.850,49, ed in parte con l’accensione di un nuovo mutuo con il Credito Sportivo per la restante somma di € 472.436,31. Sotto questa forma l’Amministrazione Comunale ha manifestato la propria intenzione di proporre il progetto con livello definitivo per la partecipazione al suddetto bando dell’Istituto di Credito Sportivo “SPORT MISSIONE COMUNE 2020”. Le somme per “l’ammodernamento dello stadio comunale e la realizzazione del campo di calcio in erba artificiale e riqualificazione dell’intero impianto”, il cui importo complessivo ammonta ad € 1.527.563,69, di cui € 1.029.960,79 per lavori (compreso oneri della sicurezza), ed € 497.602,90, saranno richiesta attraverso lo stesso bando dell’Istituto di Credito Sportivo “SPORT MISSIONE COMUNE 2020”.