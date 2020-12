Covid-19, sabato 5 dicembre screening di massa nel quartiere di Portosalvo

Inizieranno sabato 5 Dicembre a partire dalle ore 9 i primi screening per i residenti della frazione di Portosalvo, a seguito del possibile focolaio segnalato nei giorni scorsi.

Tutto è stato organizzato negli ultimi giorni, con il via libera del Asp Messina. Istituzioni locali, a partire dalla consigliera comunale del movimento #Noicisiamo, Antonella Lepro, che per prima si era fatta portavoce dei residenti del quartiere presentando istanza, sia l’assessore Roberto Molino che il responsabile provinciale dell’Asp, Carmelo Crisicelli, stanno provvedendo ad organizzare il drive-in secondo il pieno rispetto delle regole.

Ad essere sottoposti al tampone in modalità drive in saranno circa 1000 persone e con l’ausilio della Protezione Civile e Croce Rossa sarà allestito un gazebo nei pressi della piazza retrostante la chiesa della parrocchia San Giovanni Paolo II. Per evitare lunghe code, si sta vagliando l’ipotesi di uno scaglionamento in fasce orarie in base al cognome, al fine di gestire al meglio i flussi ed evitare gli assembramenti.

Oggi fino alle 18.00 e domani dalle 9 alle 13.00 è attivo presso l’assessorato dei servizi sociali di Barcellona Pozzo di Gotto il numero 090/9790394 per le prenotazioni dello screening a Portosalvo