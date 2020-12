Barcellona e superbonus 110%, la proposta di Città Aperta e M5S

Il Movimento Città Aperta e il gruppo 5 Stelle per Barcellona, per il tramite del gruppo consiliare Città Aperta, intendono impegnare l’amministrazione affinchè l’opportunità rappresentata dal superbonus 110%, che da la possibilità di riqualificare il patrimonio edilizio residenziale sia praticamente a costo zero.

In particolare la mozione mira ad impegnare l’amministrazione affinchè venga creato un team apposito, all’interno dell’Ufficio tecnico, che si occupi di agevolare la messa a disposizione della documentazione necessaria ai tecnici per accertare la conformità edilizia degli edifici e che esiti prioritariamente le pratiche. Al contempo si chiede di creare uno sportello informativo, in convenzione con gli ordini, per dare una prima informazione gratuita sull’accessibilità al beneficio.

Infine si chiede all’amministrazione di interfacciarsi con lo IACP, che è uno dei potenziali beneficiari del bonus, al fine di chiedere un intervento di riqualificazione sul patrimonio edilizio che ricade sul territorio del nostro Comune, ridando nuova vita alle case popolari che spesso necessitano di interventi importanti di adeguamento sismico e riqualificazione energetica.