Terme Vigliatore, attivato lo sportello Covid-19

L’amministrazione comunale di Terme Vigliatore, davanti all’aumento di un numero di casi positivi, ha istituto lo sportello Covid-19, a supporto dei cittadini che ne abbiano bisogno, in quanto risultati positivi al Covid e/o in quarantena precauzionale.

E’ possibile usufruire dei servizi dello sportello contattando i numeri 0909700324 dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e 3402353013 il Sabato e la Domenica, dalle 09:00 alle ore 11:00. Lo sportello Covid-19 offrirà per via telefonica l’assistenza e supporto per prenotare la consegna a domicilio di alimenti e/o beni di prima necessità e di medicine. Garantirà il servizio di comunicazione con gli esercizi commerciali che effettuano servizio a domicilio di alimenti, medicine e/o altri beni di prima necessità che vogliano essere inseriti nella lista delle aziende che erogano questo servizio ed il coordinamento della raccolta e/o distribuzione alle famiglie che ne facciano richiesta dei prodotti di prima necessità (carrello solidale), in collaborazione con il Corpo dei Vigili urbani e l’Associazione Cinquesei. In collaborazione con gli uffici comunali preposti, sarà organizzata la gestione rifiuti per dei casi positivi.

L’amministrazione è aperta alle collaborazioni con le associazioni e/o i soggetti che siano disponibili a supportare a titolo volontaristico gli uffici comunali, che possono chiamare lo 0909700324, comunicando, ove possibile, le modalità in cui si intende offrire la propria collaborazione.

Lo Sportello è un Servizio Comunale gratuito gestito dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Terme Vigliatore, sotto la supervisione della dott.ssa Anna Beatrice Rizzo, Responsabile Area Amministrativa e della dott.ssa Federica Sottile, Assessore ai Servizi Sociali.