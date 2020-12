Nell’aggiornamento odierno dei contagi da Covid-19, a Barcellona si registrano sei guariti e nove nuovi casi, di cui due già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già contagiate. Sale il numero dei ricoveri in ospedale, che oggi sono cinque. Il totale degli attuali contagiati sono 237.

Sul fronte del tracciamento sabato è annunciato lo screening per i residenti della frazione di Portogallo, ma non si conoscono gli orari in cui sarà effettuato il tampone rapido.