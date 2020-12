Il numero dei contagi da Covid-19 a Barcellona si mantiene stabile negli ultimi giorni. Dopo l’aggiornamento di ieri notte, gli attuali positivi sono 234, con sette nuovi positivi e quattro guariti. Restano quattro le persone ricoverate in ospedale.

A Terme Vigliatore, il numero di contagi sale a 66 con 18 famiglie in isolamento. Purtroppo si è registrato un decesso e sono in attesa di esito per una probabile positività altre otto persone.