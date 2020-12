Castroreale, strada dissestata e acqua piovana dentro le abitazioni. La segnalazione di un cittadino

Strada completamente dissestata e le acque piovane, proprio a causa dei dissesti stradali, confluiscono verso le abitazioni, causando notevoli danni. Accade a Castroreale in Contrada Porticato e a segnalarlo è un lettore di 24live.

“Le auto che passano schizzano tutta l’acqua piena di fango – spiega – nei portoni ed entra perfino dentro casa e nessuno ha mai provveduto. La strada di cui sto parlando è provinciale, ma se non si interessa il comune a farla sistemare chi si dovrebbe interessare? Un altro problema legato a questa strada riguarda le tubature della fogna. Ogni 100metri c’è un tombino ma senza il giusto livello di pendenza, l’acqua non scorre con molta facilità e quindi quando piove piano o forte non fa differenza, si ottura tutto quindi esce fuori dai tombini e dai gabinetti della abitazioni che ci sono al piano terra.”

Dopo le varie segnalazioni, i cittadini auspicano interventi per l’eliminazione di questa situazione di pericolo.