Uil Medici: “Continua la carenza di anestesisti a Barcellona: da oggi solo due su sette”

La Uil Medici con una nota a firma del segretario provinciale Uil Fpl Pippo Calapai, il coordinatore provinciale Corrado Manna ed il vice coordinatore provinciale Paolo Calabrò, esprime forte preoccupazione in riferimento alla continua carenza presso all’ospedale di Barcellona di anestesisti – rianimatori. Secondo il sindacato, solo due sui sette previsti in organico sarebbero in servizio da oggi.

“Su sette medici assegnati al Covid Hospital di Barcellona una unità è in stato di gravidanza, una in malattia, una in congedo parentale, una dal 1 dicembre prenderà servizio in altro ospedale e l’altra in congedo per incarico politico. La situazione era già prevedibile ma che chi di competenza non l’ha mai affrontato con volontà ed impegno. La carenza, grave di per sè, assume ancora più importanza se si pensa che Barcellona è indicato come Hospital Covid e quindi la presenza costante in guardia attiva dell’l’anestesista – rianimatore rappresenta una condizione imprescindibile. Si sollecita il direttore generale ad intervenire con immediatezza e risolutezza al fine che l’ospedale di Barcellona, già carente di strutture e servizi, possa almeno contare sulla presenza costante di una figura specialistica determinante ai fini del rispetto dei Lea quale l”anestesista rianimatore”.

La stessa carenza è stata riscontrato anche al Fogliani di Milazzo, con un’interruzione dell’attività nelle sale operatorie del nosocomio milazzese, che deve far fronte a tutte le emergenza no Covid del comprensorio tra Rometta e Falcone.

L’ASP Messina aveva lanciato un bando di reclutamento per affrontare l’emergenza legata alla carenza di anestesisti, ma non si conoscono ancora i tempi di affidamento dei nuovi incarichi.