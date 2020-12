Terme Vigliatore, la Cinquesei, con il Comune, rilancia la spesa solidale

Il Movimento “Cinquesei” del presidente Nino Chiofalo, considerato il momento particolare che sta vivendo tutto il mondo, l’Italia e la Sicilia in particolare, ha deciso di promuovere anche quest’anno, la “spesa solidale”. Dopo aver concordato con il sindaco Domenico Munafò, con i Vigili Urbani locali del comandante Nino Prizzi, come fatto a marzo e aprile, scorso durante la prima fase del lockdown, inizierà da subito l’iniziativa solidale nei confronti di coloro che ne hanno più di bisogno.

”Con le prossime festività natalizie – si legge nel comunicato dei “Cinquesei” – serve dare un forte segnale per ribadire che, nella nostra comunità, nessuno deve rimanere solo. Da oggi saranno disponibili i carrelli della spesa accanto alle casse dei supermercati locali ed anche in alcune macellerie, dove ognuno potrà consegnare i beni di prima necessità da donare a chi ne ha di bisogno. In primavera le famiglie aiutate sono state centinaia. Nessuno deve rimanere solo è il moto del movimento”. Chiofalo e il suo movimento sono convinti anche stavolta che ci sarà molta solidarietà da parte dei cittadini di Terme Vigliatore per rendere in qualche modo felici moltissime famiglie che ne hanno di bisogno.

Quello del movimento “Cinquesei” è una iniziativa bellissima che dimostra anche la sensibilità dei suoi appartenenti verso il prossimo e di chi ha ha davvero di bisogno. La distribuzione verrà fatta nella sede comunale con l’apporto dei servizi sociali del comune che indicheranno i destinatari della raccolta.