Merì, il Consiglio comunale approva l’iter per la gestione di una farmacia rurale

Il consiglio comunale di Merì ha approvato la proposta di costituire un’azienda speciale a cui affidare la gestione del Servizio di farmacia rurale in un’unica sede sul territorio del Comune.

L’Amministrazione comunale, tramite l’autorizzazione n. 1102 del 13 giugno 2018 dell’Assessorato alla Salute-Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana, procederà all’affidamento del servizio all’Azienda speciale che sarà appositamente costituita.

Il Consiglio Comunale ha approvato l’atto d’indirizzo all’Amministrazione Comunale e agli Uffici Competenti per “procedere al completamento e alla definizione dello Studio di fattibilità, del Piano economico finanziario, dell’Atto Costitutivo e dello Statuto aziendale, del Contratto di servizio e della Carte dei servizi, e di tutti gli adempimenti necessari per addivenire fattivamente ad una proposta per la costituzione dell’Azienda speciale“. La proposta di costituire l’azienda speciale è stata approvata con il voto contrario della minoranza consiliare, che ha messo in evidenza i costi ritenuti eccessivi a carico del bilancio comunale, in un fase così difficile per le finanze degli enti locali.

La sede della farmacia rurale è stata individuata nei locali comunali di via Longano, i cui lavori di ristrutturazione sono stati già programmati. L’iniziativa, secondo l’amministrazione comunale, consentirà di ripristinare un presidio sanitario per i cittadini, che manca in paese dal 2017.