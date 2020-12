Merì, ceduto un vecchio rudere alla Parrocchia: i locali dell’oratorio tornano al Comune

Due importanti proposte sono state deliberate nella scorsa giunta a Meri dagli assessori del sindaco Filippo Gervasio Bonansinga.

La giunta ha accolto l’iniziativa portata avanti dal capogruppo di maggioranza Mariacatena Bucca “Una panchina rossa contro la violenza sulle donne” con la quale le consigliere donne di maggioranza hanno voluto destinare una delle panchine collocate sul territorio comunale al ricordo delle donne vittime di violenze. A questa iniziativa si affianca il concorso “Parole in panchina per dire no alla violenza” con cui i cittadini potranno comporre una frase che poi sarà selezionata e allocata sulla panchina.

Altro importante delibera riguarda quella con cui il Comune ha ceduto alla Parrocchia Santa Maria Annunziata il rudere adiacente la chiesa che sarà restaurato, portando alla luce importanti reperti storici. Contestualmente l’Amministrazione comunale ha chiesto alla Curia la risoluzione del contratto e la restituzione dell’immobile concesso in comodato d’uso diversi anni fa e utilizzato come oratorio.

Il vicesindaco Antonino Siracusa esprime grande soddisfazione per ciò che è stato fatto: “È intenzione di questa amministrazione concedere i locali restituiti a chiunque vorrà utilizzarli per il bene comune, attraverso una manifestazione di interesse. Un punto della nostra programmazione che ha avuto un iter durato più di un anno e che arriva in un momento molto particolare dal punto di vista sociale a causa della pandemia ma anche nel momento in cui il nostro parroco, Padre Antonio Salvo, dopo 10 anni lascia la nostra comunità. Cogliamo questa occasione quindi per ringraziare il parroco che ha guidato con grande fede e dedizione la nostra comunità“.