Rifiuti, gli incivili ritardano il ritorno alla normalità: possibili novità nelle modalità di raccolta

La città del Longano deve ancora affrontare l’emergenza rifiuti almeno per un’altra settimana. Lo conferma l’assessore all’ambiente Filippo Sottile che però sottolinea la difficoltà legata all’atteggiamento di molti cittadini di continuano a lasciare l’immondizia per la vie della città. E così lungo il torrente Idria, pulito in settimana, da alcuni giorni sono tornati i cumuli d’immondizia. La stessa cosa è accaduta anche in via Camarda, ripulita e oggi di nuovo trasformata in discarica. I rifiuti fanno bella mostra anche nella zona del Petrano, ma in molte altri quartieri della città.









“Abbiamo programmato – chiarisce Sottile – l’avvio del conferimento a Lentini con oltre 32 tonnellate, che nell’arco di una settimana dovrebbero consentire di tornare alla normalità. Molto dipende anche al senso di civiltà dei cittadini a cui abbiamo chiesto un ulteriore sacrificio. In tanti però non hanno accolto il nostro invito e sono scattare numerose le multe, anche a chi giustificava l’abbandono con il mancato posizionamento delle isole ecologiche. I controlli saranno intensificati nei prossimi giorni con la presenza degli ispettori ambientali, formati dalla precedente amministrazione comunale”.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, come anticipato da Sottile, sta lavorando con i vertici della Dusty per trovare una soluzione che possa evitare il proliferare della micro-discariche. Si sta così valutando di ampliare il porta a porta su tutto il territorio comunale, con il supporto degli ispettori ambientale che dopo una settimana di rodaggio da domani saranno pienamente operativi. Si tratta ancora di una ipotesi che dovrà essere trasformata in fatti concreti dopo un’accordo che dovrà essere sottoscritto con la ditta, attraverso un’attenta valutazione dei costi e dei benefici di questa scelta.