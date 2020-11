Tensione in consiglio comunale, l’opposizione lascia l’aula per protesta

Si è acceso ieri sera il consiglio comunale di Barcellona con una plateale protesta dei gruppi di opposizione Città Aperta e Partito Democratico, ma anche dell’esponente del gruppo misto Ilenia Torre.

Dopo l’approvazione del primo punto all’ordine del giorno, in merito al bilancio consolidato per il triennio 2020-2022, la discussione in aula si è accesa sulle variazioni al bilancio di previsione 2020, in particolare sulla discussione di alcuni emendamenti proposti in gran parte dei consiglieri d’opposizione. Ad innescare le contestazioni durante la seduta, che hanno portato poi i rappresentanti di Città Aperta Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti e del PD David Bongiovanni, ma anche del gruppo misto Ilenia Torre a lasciare l’aula, ci sarebbe stata l’interpretazione del regolamento da parte del presidente Angelo Paride Pino, che ha consentito solo di illustrare gli emendamenti, concedendo una sola volta la parola ai consiglieri, senza possibilità di ulteriori interventi per dichiarazioni di voto.

Si tratta di un’interpretazione rigida del regolamento, che pone su piani diversi la discussione per le approvazioni delle delibere all’ordine del giorno e quella per la trattazione degli emendamenti e delle modifiche ai provvedimenti presentati dall’amministrazione. In passato la discussione sugli emendamenti era affrontata con le stesse modalità degli altri provvedimenti. Adesso invece l’interpretazione del presidente Angelo Paride Pino, che sarebbe avallata anche dal segretario generale Giuseppe Torre, sarebbe quella di concedere la parola al proponente della modifica, senza aprire una discussione in aula. “Mi sono confrontato con il segretario – afferma Pino sentito sulla questione – e per gli emendamenti gli interventi dei consiglieri sono limitati a cinque minuti per la presentazione della proposta. Al consigliere viene data facoltà di intervenire con i canonici 15 minuti sull’intero provvedimento e con gli ulteriori cinque minuti per la dichiarazione di voto”.

“Ciò che è accaduto ieri – afferma Antonio Mamì capogruppo di Città Aperta – è molto grave perchè va contro il principio di apertura e di dialogo che era stato auspicato dalla stessa maggioranza all’inizio della sindacatura. Che senso ha impedire il confronto in aula sugli emendamenti che per regolamento possono essere presentati anche un’ora prima del consiglio, senza l’opportunità di approfondirne i contenuti? I lavori si erano svolti in clima sereno, ma la tensione è stata innescata dalla sensazione di non voler dare la parola alle opposizioni”.

Per la cronaca le variazioni al bilancio sono state approvate con i voti dei consiglieri di maggioranza rimasti in aula.