Stamani, la donazione dei ‘Giovani Siciliani’ al Co.Di. e Misericordia

Una delegazione del movimento Giovani Siciliani si è recata stamani presso le associazioni “CO.DI” di Barcellona P.G. e “Misericordia di Falcone” per donare 1.200 unità, tra pannoloni e traverse oltre a farmaci di alto costo ed alimentari per neonati.

Piergiorgio Greco, uno dei rappresentanti, ha dichiarato: “Purtroppo ad inizio lockdown è venuto a mancare mio Zio Salvatore La Macchia, rimanendoci molto di questo materiale sanitario. Parlando con mia madre Lucia La Macchia, apprendevo dell’alto costo di detti beni sanitari e che gli stessi sarebbero potuti servire a chi ne avesse bisogno. Così, questa mattina, mi sono adoperato alla ricerca degli enti ed associazioni che si occupassero dello smistamento, recandomi personalmente con un altro membro, Antonio Rotella, presso i locali delle associazioni per conferire tali beni. Il movimento Giovani Siciliani, di cui faccio parte,- ha continuato- da anni si impegna sul territorio barcellonese e nel comprensorio con svariate iniziative sociali, mirando anche a sensibilizzare la cittadinanza alla donazione che, ahimè, a causa di questa pandemia si fa sempre più necessaria. Relativamente a pannoloni e traverse, oltre alcuni particolari tipi di farmaci, hanno un prezzo abbastanza elevato, e molte famiglie non riescono da sole ad ottemperare ai costi. Con questa donazione, che faccio alla memoria di mio Zio Salvatore, speriamo di poter aiutare più persone possibili. A chi ne ha di bisogno dico di accettare senza remore l’aiuto che viene offerto, perché non c’è vergogna nell’aiutarsi l’un l’altro, ma solo rispetto reciproco.

Chiunque abbia materiale da donare può contattare noi o le associazioni soprammenzionate. Seguiteci sulla nostra pagina FB ed Instagram, altre iniziative e progetti sono già in cantiere per il bene delle nostre comunità.”