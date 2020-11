Barcellona, si lavora per la stabilizzazione entro il 2020 degli ultimi 44 precari comunali Asu/Lsu

Il via libera della Cosfel alla stabilizzazione degli ultimi 44 precari comunale provenienti dal bacino degli ASU/LSU consente di far scattare gli ultimi passaggi per la firme dei contratti.

Come previsto dalla delibera di giunta 139 dell’11 giugno 2020, sul programma triennale del fabbisogno del personale, i posti in pianta organica per gli ASU/LSU sono 44, di cui 12 di categoria B1 con il profilo di esecutore amministrativo-contabile e 32 di categoria A2 con il profilo di operatore generico. Il Comune di Barcellona ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 1.672.175,40 euro, che verrà liquidato in 5 rate annuali da 334.435, 08 euro fino al 2024 e per garantirsi la premialità dovrà sottoscrivere i contratti entro il 31 dicembre 2020. Per farlo si dovrà espletare l’ultimo passaggio burocratico, quello della definizione della graduatoria di merito tra i 44 lavoratori precari, il cui bando è stato pubblicato nel dicembre scorso. I lavoratori saranno inseriti sulla base di alcuni parametri, che vanno dall’indice Isee all’anzianità di servizio, fino all’età anagrafica. Dovranno poi effettuate una prova teorico-pratica che verterà sulle materie oggetto dell’attività lavorativa svolta e della professionalità acquisita, che però servirà solo ad accertare le competenza e non concorrerà alla formazione della graduatoria finale.

Per avviare la procedura finale serve però la notifica ufficiale del parere da parte della Cosfel, definito nei giorni scorsi. L’iter è stato seguito in primo luogo del segretario generale Giuseppe Torre e sostenuto dalla Giunta Materia negli ultimi mesi del suo mandato. L’attuale amministrazione, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, avrà il compito di completare il percorso e sottoscrivere il contratto.

Il parere della Cosfel sul piano di assunzioni del Comune consentirà nel 2020 l’avvio delle procedure di progressione interna per i dipendenti comunali nella misura del 30 per cento di quella programmata e l’indizione di nuovi concorsi esterni.