Covid-19, a Barcellona gli attuali positivi salgono a 238: a Terme Vigliatore sono 51

L’aggiornamento sul Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto segna ancora una crescita dai contagi. Dagli ultimi dati di stasera sono stati riscontrati tredici nuovi positivi al Coronavirus e tre di loro si trovavano già in isolamento domiciliare, in quanto contatti stretti di persone già contagiate.

Sono tre i nostri concittadini guariti ed altrettanti sono i ricoverati in ospedale. L’Usca di Barcellona ha comunicato che la situazione relativa ai plessi scolastici non desta alcuna preoccupazione e tutto è costantemente monitorato.

Attraverso un dialogo proficuo con le autorità sanitarie, l’amministrazione comunale ha ottenuto la disponibilità per uno screening, presumibilmente all’inizio della prossima settimana, relativamente al quartiere di Portosalvo.

“Esprimo perplessità – afferma il sindaco di Barcellona P.G. Pinuccio Calabrò – di fronte alla decisione del Governo Nazionale di declassare la Sicilia a zona gialla. I numeri che riguardano il nostro territorio, sebbene non siano allarmanti, appaiono in aumento. Mi auguro che il passaggio dall’arancione al giallo non sia interpretato dalla gente come un segnale di rilassamento di fronte al rispetto delle regole anti contagio, con conseguenze che potrebbero rivelarsi nefaste. A tal proposito, auspico che la cittadinanza rispetti in maniera rigida le prescrizioni, unica soluzione per fermare l’avanzata del coronavirus. Ribadisco che, anche per questo fine settimana, resta in vigore il divieto di stazionamento in piazze e strade cittadine”.

Il sindaco di Terme Vigliatore Domenico Munafò in una diretta su Facebook ha comunicato che attualmente sono 51 gli attuali positivi nel centro termale ed ha espresso la preoccupazione per le difficoltà di tracciamento dei contagi, ribandendo l’importanza di rispettare le regole per limitare la diffusione del coronavirus.