Caos nel tracciamento dei contagi: a Terme positivo al Covid-19, ma l’Asp non lo ha ancora censito

Crescono le segnalazioni dei cittadini del comprensorio barcellonese per i ritardi nel tracciamento dei contagi da Covid-19.

Ieri sera nell’ultima puntata del nuovo format di 24live “Punti di vista” abbiamo raccontato le storie diverse di due ragazzi contagiati, con tutti i problemi legati alla difficile comunicazione con le autorità sanitarie. Nelle ultime settimane il numero dei tamponi eseguiti è aumentato e questo ha probabilmente mandato il tilt il sistema del tracciamento, non certo per responsabilità diretta dell’Usca di Barcellona, che appare sottodimensionata per un territorio che comprende 14 Comuni da Merì fino a Falcone, compreso l’entroterra fino a Montalbano Elicona. Un sovraccarico di test da effettuare nel laboratorio di Barcellona ha portato al trasferimento anche dei tamponi a Messina, con un inevitabile ritardo nella comunicazione degli esiti.

Così c’è chi come Peppe Venuto, ospite di Punti di Vista, attende ancora in quarantena dal 30 ottobre di poter avere certazza di essersi negativizzato e chi, come un altro lettore di Barcellona, ha eseguito il tampone il 23 novembre e non trova riscontro sul portale del test effettuato.

L’ing. Nino Catalfamo di Terme Vigliatore si è sfogato, raccontando a 24live la vicenda del figlio Domenico, positivo al Covid-19 solo perchè ha avuto l’accortezza di fare un tampone presso un laboratorio privato, ma ancora non censito dall’Asp Messina, nonostante le segnalazioni inviate dal medico curante e dallo stesso ingegnere. “Lunedì mio figlio ha avuto i primi sintomi del Covid-19, con l’insorgere della febbre. Abbiamo subito contattato il nostro medico di famiglia, che ha inviato la comunicazione all’Asp Messina. In attesa di aver riscontro, abbiamo provveduto già lunedì ad effettuare il tampone presso un laboratorio privato, che ha confermato la positività al Coronavirus. Di nostra iniziativa abbiamo contattato tutte le persone incontrate da mio figlio per comunicare la situazione di rischio, consigliando il tampone di controllo e la sanificazione dei locali dove si era recato negli ultimi giorni. Oggi, a distanza di cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi e nonostante il costante contatto con il sindaco Domenico Munafò, non abbiamo ricevuto dall’Asp Messina nessuna comunicazione. Senza il senso di responsabilità che abbiamo messo in campo, mio figlio, che non è ancora censito tra i positivi, poteva continuare a fare la sua vita e diffondere ulteriormente il contagio. Il mio sfogo non è rivolto alle unità dell’Usca di Barcellona, che con poche risorse devono fronteggiare una situaizone complessa, su un territorio molto vasto, ma è indirizzata ai vertici provinciali dell’Asp, affinchè intervengano per riprendere in mano il tracciamento dei possibili positivi, che a mio parere è ormai fuori controllo”.

Nei giorni scorsi una signora di Barcellona aveva riferito le sue peripezie legate al contagio da Covid-19, che aveva colpito anche nella sua famiglia. Essendo una paziente a rischio per altre patologie, dopo la positività del marito e fortunamente una prima negatività del suo test, era stata invitata a lasciare la sua abitazione insieme alla figlia per evitare il rischio di essere contagiata. Non avendo un’altra abitazione che potesse ospitarla ha dovuto affittare un appartamento e si è messa in quarantera pur essendo negativa dal 23 ottobre. I ritardi accumulati nell’esecuzione dei tamponi, con quello di controllo risultato dubbio, l’hanno costretta a rimanere in isolamento per un mese, pur non avendo contratto il virus.