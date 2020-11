Rischio focolaio a Portosalvo, chiesto in consiglio uno screening di massa nel quartiere

Il Covid-19 è stato uno dei temi tratti nel corso del consiglio comunale di ieri sera, che prevede il question time.

Tra le tante istanze presentate, insieme alla preoccupazione per le difficoltà riscontrante nel tracciamento sul territorio, è stato sollevato anche il problema legato ad una diffusione del contagio nel quartiere collinare di Portosalvo. L’assessore Roberto Molino ha accolto le istanze presentate sia dalla consigliera Antonella Lepro, che aveva proposto un’interrogazione nei giorni scorsi (LEGGI L’ARTICOLO), sia dal consigliere Gabriele Sidoti, che ha paventato l’ipotesi di istituire un piccola zona rossa nel quartiere. Il nodo della vicenda, confermata anche dall’assessore, è la difficoltà nel far rispettare i vincoli imposti dalla quarantena preventiva a molti residenti del quartiere. Per questo non è esclusa la possibilità di rafforzare i controlli per limitare al massimo gli assembramenti e verificare l’atteggiamento poco responsabile di coloro che sono in attesa dell’esito del tampone e non mantengono il giusto isolamento fiduciario.

“Abbiamo attivato la cabina di regia con le associazioni del territorio – ha sottolineato Molino – che comprende anche una rappresentanza dei medici di base. Siamo in attesa di un riscontro dall’ASP, a cui abbiamo proposto di partecipare a questo coordinamento per la gestione dell’emergenza, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Il problema in questa fase è proprio la difficoltà di tracciamento dei contagi sul territorio, per le poche risorse a disposizione nel servizio Usca. La nostra istanza per Portosalvo è stata già presentata e c’è il parere favorevole dell’ufficio dell’ASP preposto ad allestire lo screening, che sarà programmato nei prossimi giorni”.