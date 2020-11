ENEA organizza lunedì 30 Novembre webinar sul tema “Transizione Energetica della Regione Sicilia”

Nel mese di Novembre, l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha predisposto una campagna informativa di sensibilizzazione sul tema dell’efficienza energetica e dello sviluppo sostenibile nei territori d’Italia.

Gli Ordini professionali tecnici degli Architetti e PPC e degli Ingegneri della Regione Siciliana e la Consulta dei Geometri e GL della Sicilia, in collaborazione con i Comuni siciliani ed in cooperazione con il Network Nazionale Edifici a Consumo Zero ed il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Energia della Regione Siciliana, hanno organizzato un webinar online, un momento di confronto e di incontro tra i diversi attori coinvolti nella filiera dell’efficienza energetica a livello regionale, al fine di individuare azioni e sinergie benefiche per gli stessi Comuni siciliani e la Regione intera, nell’era della Transizione Energetica che stiamo vivendo

Il Webinar si terrà Lunedì 30 Novembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link compilando tutti i campi: https://register.gotowebinar.com/register/8981272081911288844. A seguito della registrazione si riceverà il link per accedere.

La partecipazione al Webinar consente agli Ingegneri e Architetti di conseguire 3 CFP (Crediti Formativi Professionali) previa frequenza online all’evento.