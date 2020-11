Covid-19, Barcellona piange la seconda vittima: i contagi salgono, 221 gli attuali positivi

Barcellona Pozzo di Gotto piange la seconda vittima un uomo di 67 anni, già afflitto da altre patologia, che non ha superato le conseguenze dal contagio da Covid-19. La vittima era ricoverato al Policlinico di Messina.

Non si fermano intanto i numeri del contagio da Coronavirus in città. Alla rilevazione di ieri sera, pubblicata stamattina sulla pagina del sindaco Pinuccio Calabrò, si registrano altri tre guariti, ma anche sette nuovi casi di positività. Tra questi ultimi, quattro si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già contagiate. Dopo il decesso del 67enne, i ricoveri ospedalieri sono adesso tre.

L’amministrazione comunale si sta attivando con l’ASP per avviare uno screening di massa nella frazione collinare di Portosalvo (vedi l’articolo) dopo appare concreto il rischio di un vero focolaio.