Barcellona, nominato il dirigente dell’ufficio tecnico: è l’ing. Nunzio Santoro

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, ha nominato il nuovo dirigente dell’ufficio tecnico di Palazzo Longano. Tra i quattro curriculum presentati è stato scelto quello dell’ing. Nunzio Santoro, 54 anni, dipendente presso l’ufficio tecnico del Comune di Messina dove ha ricoperto diverse mansioni di prestigio.

L’ing. Santoro, che prenderà servizio dal 1 dicembre 2020, all’interno dell’amministrazione comunale di Messina ha ricoperto ruoli di coordinatore e di Responsabile di Servizi sia nel settore dell’Edilizia Privata che dell’Urbanistica, sia nelle politiche Europee Pianificazione e Programmazione Strategica. E’ stato inoltre Responsabile dell’Area Tecnica dei Comuni di Valdina e Roccavaldina ed è anche consigliere dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Messina.

L’incarico fiduciario affidato dal primo cittadino avrà per il momento una durata di tre anni, prorogabili fino alla fine del mandato del sindaco Pinuccio Calabrò. Al nuovo dirigente sarà affidato il compito di riorganizzare l’ufficio tecnico, ottimizzando le risorse umane a disposizione, per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza ed ai professionisti del settore, riducendo i tempi d’attesa per le pratiche e aumentando di conseguenza gli incassi per le casse dell’ente.