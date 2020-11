Barcellona, Legambiente del Longano sollecita interventi nelle zone periferiche

Legambiente del Longano APS segnala degrado e sporcizia nelle zone periferiche di Barcellona Pozzo di Gotto con particolare riferimento a Fondaconuovo e Salita I del Carmine.

“Continuano ad essere una piaga per la città – si legge nella nota – piaga dovuta all’abbandono illegale di una grossa porzione di incivili che continuano a mortificare la città. Le foto postate mettono in evidenza il degrado nella zona periferica di Fondaconuovo e rifiuti abbandonati e poi dati alle fiamme in Via Salita I del Carmine . Inquinatori incuranti delle regole di convivenza civile nonché del rispetto dell’ambiente continuano a perpetrare azioni illecite con cadenza giornaliera. Non è possibile che delinquenti del genere continuino a mortificare e danneggiare l’immagine della città. Pertanto è auspicabile che chi di dovere metta in atto tutte le strategie possibili affinché si ritorni a vivere in un ambiente pulito e sgombro da ogni traccia di inquinamento. Legambiente del Longano Aps rinnova ancora una volta la sua disponibilità a debellare questa piaga affinché si possa ritornare a vivere in un ambiente sano.”