Barcellona, ecco come cambia la nuova pianta degli uffici comunali

La giunta comunale ha avviato ufficialmente il processo di riorganizzazione della macchina amministrativa, con la definizione della nuova pianta organica. Su proposta dell’assessore Santi Calderone, è stata approvata la rideterminazione dei settori e dei servizi in cui si dividono gli uffici di Palazzo Longano. Sono sei i settori trainanti, a cui si aggiungono l’ufficio Staff del sindaco, l’ufficio del segretario e la Polizia Municipale, che autonoma rispetto al divisione in settori. Se per i primi tre settori ci sono state piccole modifiche nei servizi interni, la novità più consistenza è la divisione in tre settori per le competenze dell’area tecnica. Il primo settore resta caratterizzato da Affari Istituzionali, Servizi Demografici, Pubblica Istruzione Gestione Sistemi Informatici Promozione Turistica, il secondo settore dai Servizi sociali, Politiche culturali e giovanili, Beni culturali, ed attività socio-ricreative e culturali, ed il terzo settore dai Servizi finanziari, Tasse e Tributi, Gestione fiscale e contabile del personale. L’area tecnica è stata divisa in tre: il quarto settore con Urbanistica, Edilizia privata. Alloggi popolari, Attività produttive: il quinto settore con Ambiente, Servizi pubblici locali e servizi in rete SII – SRR e P.I. – Manutenzione, Patrimonio, Gestione del territorio; il sesto settore con Progettazione OO.PP. – STTR – Lavori Pubblici, Espropriazioni – Ufficio Europa e progetti innovativi per l’incremento dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

La nuova struttura organizzativa, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrà essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati e garantire un livello soddisfacente dei servizi erogati. Questo passaggio è conseguente all’avvenuta modifica della dotazione organica e consente la programmazione del piano di assunzioni triennale in base al fabbisogno di personale. La definizione della nuova struttura organizzativa presta particolare attenzione all’innovazione tecnologica e all’informatizzazione complessiva dei procedimenti. Aspetto necessario sia in chiave di trasparenza e anti corruzione che per snellire la burocrazia, venendo in contro alle esigenze dell’utenza.

Nelle prossime settimane l’Amministrazione Comunale provvederà al piano di assegnazione del personale, che terrà conto delle necessità degli uffici con il preciso fine di garantire all’apparato burocratico efficienza ed efficacia, soprattutto nei settori e servizi che si rivelano maggiormente carenti.

In particolare, si è ritenuto di dover intervenire nei settori Tecnici, ridisegnati rispetto all’impostazione passata, e di Polizia Municipale, oltre che nell’ambito della riscossione dei Tributi locali. La nuova struttura organizzativa di Palazzo Longano sarà articolata in sei settori dirigenziali e un ufficio di staff posto alle dirette dipendenze del sindaco, all’ufficio di Segreteria Generale e al servizio di Polizia Municipale.