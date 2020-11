“Schiavi del sesso”: il nuovo singolo e il video della barcellonese Martina Catalfamo e Francesco Santalucia

Si intitola “Schiavi del sesso” il nuovo singolo del duo “Volosumarte”, formato dalla giovane cantante barcellonese Martina Catalfamo e il compositore Francesco Santalucia. Una canzone che vuol essere un grido di libertà, un urlo contro la società patriarcale e capitalistica che ha strumentalizzato il corpo della donna e la sessualità in senso ampio.

“Siamo bombardati continuamente da immagini o contenuti a sfondo sessuale – spiega Martina – ma non siamo liberi e non conosciamo davvero il nostro corpo. Sicuramente se ci fosse una cultura, un’educazione alla sessualità, probabilmente molte forme di violenza contro la donna, e non solo, non esisterebbero.”

Schiavi del sesso è una canzone pop, un mid-tempo electropop di quelli che ci fanno muovere il piede a tempo, con la voce graffiante di Martina Catalfamo che brano dopo brano si fa più a fuoco, costruendo l’immagine di una donna forte e libera come tutte dovrebbero essere.

Oggi 25 Novembre, in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è uscito il video del singolo. Una scelta non casuale quella di condividere proprio oggi il cortometraggio, nato dalla collaborazione con la regista Dejana Poposka e con la produzione di Hubris Pictures e Cafe Concerto.

“Abbiamo pensato di paragonare – spiega Martina – la strumentalizzazione del corpo femminile della nostra società all’Idea che il pittore Amedeo Modigliani aveva del femmineo. Il risultato è una società blasfema nei confronti della donna, contro l’eleganza e la sacralità con la quale Modí riusciva a ritrarle. Noi vorremmo che donna fosse così, come Modigliani la ritraeva.”

“Ci sono tanti piani di lettura di “Schiavi del sesso” – conclude – sia del corto che della canzone. Mi piace sapere cosa arrivi allo spettatore in primis, ma se proprio devo aggiungere qualcosa in più rispetto a quanto detto in precedenza è un grande “Basta” a quel tipo di conversazioni grottesche, ma estremamente reali che potete ascoltare nel video. Basta a tutta questa rabbia, a tutto l’odio. Iniziamo dai noi stessi per poter arrivare all’altro. Balliamo per noi, in primis e ritroviamo quella purezza dei bambini che forse è l’unica cosa che conta nella vita. Il Covid ci ha dato una possibilità di crescita a livello sociale, ma non l’abbiamo ancora colta.”