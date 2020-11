In arrivo 43 mln ai comuni siciliani per aiuti alimentari. Villarosa (M5S): “Ulteriore prova che lo Stato c’è”

Ammontano a 400 milioni di euro le risorse inserite nel decreto Ristori ter e destinate ai Comuni italiani per fornire gli aiuti alimentari e buoni spesa per le famiglie e i cittadini piombati in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Le risorse, assegnate comune per comune in base alla popolazione e al reddito pro capite rispetto a quello nazionale, saranno gestite dai sindaci e distribuite ai cittadini per l’acquisto dei generi alimentari e altri beni di prima necessità.

In particolare per la provincia di Messina arriveranno:

1.7 milioni di euro per Messina

365 mila euro per Barcellona Pozzo di Gotto

220 mila euro per Milazzo

108 mila euro per Lipari

107 mila euro per Patti

103 mila euro per Capo d’Orlando

“E’ l’ennesima dimostrazione – afferma il sottosegretario del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa – che lo Stato c’è, il MoVimento 5 Stelle lavora per mettere in sicurezza il tessuto economico e sociale del Paese. Chiedo inoltre a tutti i cittadini di informarsi nei propri comuni e di segnalare eventuali anomalie.”