Emergenza rifiuti, il conferimento in discarica procedere ancora a rilento

Il conferimento dei rifiuti nelle discariche siciliane destinate a raccogliere i rifiuti prodotto da Barcellona continua a procedere con molto rilento. Il sindaco Pinuccio Calabrò, dopo aver ottenuto la disponibilità delle discarica di Gela e di Alcamo, attende il via libera per il trasporto del quantitativo straordinario di rifiuti indifferenziati abbandonati per le vie delle città.

Non c’è infatti il tempo di ripulire un’area per i mezzi della Dusty, che in poche ore tornano i cumuli di immondizia. In alcune zona come segnala una lettrice da Fondaconuovo la raccolta è bloccato da due settimane. “Siamo al solito e nel quartiere siamo sempre gli ultimi ad arrivare: già da giorni leggo sulle varie testate giornalistiche on-line che ci si sta organizzando per ripulire le discariche e per bonificare. Nel nostro quartiere è tutto fermo. Mi chiedo: anche noi paghiamo le tasse? Non rispettiamo le regole, non differenziamo? Qui chiunque può venire a buttare la spazzatura che vuole, e come vuole. ed io anche oggi ho tenuto l’umido in casa e buttato solo la mia piccola busta di indifferenziata”.

Rifiuti a Fondaconuovo

Un altro lettore ha inviato un’amara riflessione sull’ennesima emergenza rifiuti in città: “Siamo a Barcellona e già da qualche anno è in vigore la racconta differenziata, con l’instaurazione del “porta a porta” in determinate zone e delle “isole ecologiche in altre. Nelle settimane attuali si è assistito a una escalation di micro discariche in varie zone (compresa quella a 50 metri da casa mia che vi ho documentato). Leggendo anche sulla vostra testata apprendo con sommo orrore che tutto ciò è successo per la chiusura della discarica di Alcamo. Discarica??? È una parola che è come un pugno di Mike Tyson in piena faccia alla raccolta differenziata. Quindi io differenzio il vetro, la plastica, la carta, l’indifferenziata, pago 500 euro all’anno e tutti questi miei sforzi finiscono in discarica??! Cos’è questa presa in giro conclamata senza appello? Inutile ricordare che in Germania solo lo 0,5% viene conferito in discarica; già vero, magari noi guardiamo alla Romania col loro 99%. Non è cultura della civiltà quella inaugurata a Barcellona con l’avvio della raccolta differenziata e giunta alla deriva con il conferimento selvaggio in discarica. È altro”.

Proprio sulla lotta agli incivili si sta concentrando l’Amministrazione con le prima sanzioni da 400 che saranno notificate nei prossimi giorni a coloro che sono stati sorpresi o dalle telecamere o dagli agenti della Forze dell’ordine a gettare rifiuti per strada in modo indiscriminato.