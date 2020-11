Barcellona ed altri comuni messinesi da domani conferiranno i rifiuti a Lentini

L’emergenza rifiuti potrebbe sbloccarsi dopo il provvedimento della Regione che ha disposto il conferimento dei rifiuti presso la discarica di Lentini per una quantità di 32 tonnellate.

La deliberazione del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, davanti alla situazione di rischio igienico sanitario provocato dal blocco della discarica di Alcamo ha riaperto i cancelli della sito della Sicula trasporti ai comuni della provincia di Messina così il seguente quantitivo: Brolo per una quantità pari a 2,3 t/g, Capo d’Orlando per una quantità pari a 6,5 t/g, Gioiosa Marea per una quantità pari a 6,3 t/g, Mistretta per una quantità pari a 2,0 t/g, Patti per una quantità pari a 7,3 t/g, Piraino per una quantità pari a 1,7 t/g e Santa’Agata Militello per una quantità pari a 6,5 t/g, appartenenti alla SRR Messina Provincia ed i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto per una quantità pari a 32,7 t/g, Furnari per una quantità pari a 1,2 t/g e Milazzo per una quantità pari a 34,3 t/g.

Soddisfazione per la decisione degli uffici regionali è stata espressa dal sindaco Pinuccio Calabrà e dall’assessore all’ambiente Filippo Sottile.