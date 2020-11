Barcellona, commemorazione della Protezione Civile in onore delle donne vittime di violenza di genere

Oggi 25 Novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, presso la sede operativa della Protezione civile di Barcellona Pozzo di Gotto si è svolto un momento commemorativo in onore delle donne vittime di violenza di genere.

All’incontro hanno preso parte all’evento l’Assessore Viviana Dottore e la vicepreside del centro Antiviolenza Frida KAHLO Dott.ssa Giulia Carmen Fasolo.

“Siete una risorsa preziosa per Barcellona – afferma l’assessore Viviana Dottore – e attenzionate con amore, cura e dedizione ogni evento o commemorazione. La scala oltre ad essere bella porta con se un messaggio importante. La violenza sulle donne è un fenomeno troppo frequente che abita dentro troppe case, ma di cui purtroppo ancora oggi se ne parla poco. Alle donne vittime di violenza serve essere ascoltate, incoraggiate e serve soprattutto sapere di non essere sole nella lotta quotidiana verso il loro aggressore. I simboli, come quella scala da voi ideata e creata, serve anche a questo, a far capire, sentire e percepire che questa lotta è condivisa”.

“Il Centro Antiviolenza Frida Kahlo – afferma la vicepresidente dell’associazione, Giulia Carmen Fasolo – sente di voler ringraziare la Protezione Civile di Barcellona perché ancora una volta ha dimostrato attenzione, vicinanza, sensibilità. La scalinata è un simbolo, certamente. Ma è altrettanto un segnale forte per rimandare l’idea che la violenza contro le donne e i minori è un fatto che ogni società civile deve affrontare e fronteggiare. Il Centro Antiviolenza “Frida Kahlo”, in cui sono operatrice, è felice di aver accolto l’invito del Presidente Marco Anastasi e della referente dello Sportello Sociale Stefania Giunta, unitamente a tutto lo Staff della Protezione civile. Anche il video, prodotto e ideato dal gruppo comunicazione della stessa Protezione, è di impatto e comunque rimanda l’idea che è importante chiamare un Centro Antiviolenza. Al di là di ogni possibile retorica, purtroppo spesso abusata in giornate come questa, il messaggio che deve arrivare è che nessuna deve sentirsi sola.”