Progettazione Asse Viario Barcellona P.G.: archiviate le indagini per gli ex consiglieri firmatari di un’interrogazione

Alessandro Nania, Melangela Scolaro, Gianluca Sidoti, Sebastiano Aronica, Nicola Tripaldi e Venerita Mirabile sono finiti nell’occhio del mirino degli inquisitori come firmatari di un’interrogazione presentata dagli allora consiglieri comunali Nania e Scolaro, avente ad oggetto la richiesta di eseguire “opportuni accertamenti in merito ad un frazionamento illegale di particelle di particelle” nell’ambito della progettazione dell’Asse Viario della Città di Barcellona P.G..

La vicenda risale al 17 giugno 2016. A seguito della presentazione dell’interrogazione, i firmatari sono stati querelati dai signori Amato Sebastiano e Carmelo, padre e figlio, proprietari del terreno di cui trattasi, per i reati di calunnia e diffamazione.

Dopo la prima richiesta di archiviazione opposta e l’ordinanza del GIP che disponeva la prosecuzione delle indagini e la successiva richiesta di archiviazione opposta per la seconda volta, il GIP, Dr Salvatore Pugliese, ha archiviato il caso per il fatto non sussiste, essendo stato provato che l’interrogazione produceva fedelmente l’atto notarile originario e che gli ex consiglieri comunali, quindi, avevano riportato all’interno dell’interrogazione fatti corrispondenti a verità.

Il collegio difensivo è stato formato dagli avvocati: Sebastiano Campanella e Tommaso Calderone per Gianluca Sidoti, Elena Moro e Nino Munafò per Nania e Scolaro, Mirko Munafò per Aronica, Caterina Mostaccio per Tripaldi, Gabriella Caccamo per Mirabile e Giuseppe Ventura Spagnolo per gli Amato.