La cultura di genere per le pari opportunità: domani un convegno online sui canali social di 24live

La redazione di 24live celebrerà la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e per la parità di genere con il convegno online “La cultura di genere per le pari opportunità”. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la sezione di Barcellona Pozzo di Gotto dell’associazione Fidapa, con la Pro Loco Manganaro e con il centro antiviolenza Frida Kahlo.

La conferenza sarà trasmessa a partire della 19.15 in diretta streaming sui canali social di 24live.it (Facebook e Youtube)

L’impegno a tutela della parità di genere e nella lotta contro ogni forma di prevaricazione e di violenza nei confronti delle donne sarà al centro degli interventi dei relatori.

Il direttore responsabile di 24live, Giuseppe Puliafito, introdurrà e modererà l’incontro telematico, che sarà aperto dai saluti dell’assessore comunale alle pari opportunità Viviana Dottore. Le relazioni programmate sono quelle di Giulia Carmen Fasolo, operatrice all’ascolto e all’accoglienza del Centro Antiviolenza Frida Kahlo, che affronterà il tema del riconoscimento e il contrasto della violenza di genere, di Tania Crisafulli, presidente della F.I.D.A.P.A. Sezione di Barcellona P.G., che parlerà dell’impegno dell’associazione a sostegno delle donne in Italia e nel mondo, di Flaviana Gullì, presidente della Pro Loco “Alessandro Manganaro” di Barcellona P.G. che affronterà il tema del ruolo delle donne all’interno delle Istituzioni e della Società e di Rosalba Lo Presti, avvocata e socia del Centro Antiviolenza Frida Kahlo, che parlerà dei numeri della violenza di genere sul nostro territorio, insieme all’accoglienza, all’intervento ed al contrasto alla violenza di genere ai tempi del Covid-19. Interverranno inoltre le redattrici di 24live Cristina Saja e Giusy La Malfa, che si soffermeranno sugli eventi di attualità che hanno caratterizzato il 2020, evidenziando fatti di cronaca sulla violenza di genere e sottolineando l’importanza dell’esempio che alcune signore del nostro tempo e della storia continuano a dare alle donne di domani.