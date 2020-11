Covid-19, sale ancora il numero di contagi a Barcellona: il totale degli attuali positivi è 217

L’ultimo aggiornamento sul contagio al Covid-19 nella città del Longano fa registrare tre guarigioni, ma anche dodici nuovi positivi, di cui quattro si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già contagiate. I barcellonesi ricoverati in ospedale sono ancora quattro. Tre in reparto Covid e una persona in terapia intensiva. Gli attuali positivi accertati dal sistema di tracciamento sono 217. Il sindaco Pinuccio Calabrò precisa che resta sotto controllo la situazione nelle scuole: “Il dato odierno – riporta in una nota – deve farci riflettere sulla necessità di continuare a tenere alta la guardia e non abbassare il livello di attenzione, rispettando scrupolosamente le regole”.