L’on. Ferri chiede al Ministro Speranza la massima attenzione sul caso dell’ospedale di Barcellona

Il deputato nazionale del gruppo Italia Viva Cosimo Ferri ha presentato un’interrogazione sulla situazione dell’ospedale di Barcellona, non solo per l’emergenza Covid-19, ma soprattutto per garantire una struttura di primo livello così come previsto del piano regionale della riorganizzazione della rete ospedaliera.

“Vista l’attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 – scrive Ferri – molti ospedali sul territorio nazionale sono stati convertiti in Covid Hospital. l’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina è stato riconvertito in Covid Hospital dal 30 ottobre 2020. Il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto si trova adesso, però, privo di un ospedale per patologie non Covid. L’intero bacino d’utenza dell’Ospedale copre oltre centomila abitanti e tredici diversi Comuni, che si trovano adesso privi di una struttura ospedaliera non Covid cui fare riferimento. L’Ospedale si trova attualmente privo del reparto di terapia intensiva e di quello di cardiologia. Nella necessità di tutelare la salute di centinaia di migliaia di cittadini che vivono a Barcellona Pozzo di Gotto e zone limitrofe e nell’importanza di garantire ai cittadini le adeguate cure contro il Covid-19, senza pregiudicare il diritto dei cittadini ad avere cure nel caso di altre patologie, all’intero dell’ospedale, occorre quindi attuare la separazione tra percorso Covid e percorso non Covid. Allo stesso tempo occorre inoltre dotare l’ospedale di attrezzature e reparti tali che lo possano rendere un ospedale di primo livello. E’ necessario che le istituzioni pianifichino strumenti e mezzi che diano serenità agli utenti ed evitino rischi per la salute e per questo chiediamo al Ministro di vigilare sulla situazione dell’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, in modo tale da far sì che venga attuata una separazione tra percorso Covid e percorso non Covid e, in generale, che l’ospedale venga dotato di strumenti e mezzi che lo rendano una struttura di primo livello”.