La Fials preoccupata per un caso di Covid-19 tra gli infermieri del carcere Madia

Il segretario provinciale della Fials, Domenico La Rocca, sindacato autonomo del personale sanitario, ha incontrato stamattina un gruppo di infermieri che operano all’interno del carcere di Barcellona.

Al sindacato è stata segnalata la positività al covid-19 di uno degli infermieri in servizio nella struttura di via Madia, dopo un contatto con uno dei detenuti che secondo la stessa fonte sarebbe risultato positivo al Coronavirus. “Il personale infermieristico – afferma Domenico La Rocca – è preoccupato per la situazione che si è venuta a creare e soprattutto per la difficoltà nel comunicare con l’Asp di Messina, che sta affrontato l’emergenza Covid-19. Sarebbe necessario attivare un tracciamento più puntuale dei casi positivi, per evitare un pericolosa diffusione del virus all’interno della struttura carceraria e mettere in sicurezza gli operatori sanitari e gli altri detenuti, individuando spazi e percorsi separati in modo da isolare i casi positivi. E’ fondamentale in questo momento avviare inoltre uno screening su tutto il personale al fine di scongiurare l’ulteriore propagarsi del virus all’interno della struttura tra detenuti stessi e tra gli operatori e le loro famiglie”.