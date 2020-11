Il sindaco di Mazzarrà: “Lavoriamo senza sosta per la messa in sicurezza delle discarica di c.da Zuppa”

Il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta interviene nell’acceso dibattito sulla discarica di contrada Zuppa, dopo la proposta della riattivazione di un impegno per il trattamento dei rifiuti. Il primo cittadino del comune dei vivai ha rivendicato il suo impegno e quello della sua amministrazione nell’azione di bonifica della vecchia discarica.

“In queste ultime settimane – afferma Pietrafitta – ho letto articoli, post sui social media e commenti vari, fatti da presunti addetti ai lavori che si sono battuti il petto con le chiacchiere e solo con le chiacchiere vuote di contenuti, sul fatto che fosse necessario mettere in sicurezza la discarica di contrada Zuppa’ in Mazzarrà Sant’Andrea. In questa fase di fumose discussioni, l’amministrazione comunale che mi onoro di guidare, i lavoratori di Tirreno Ambiente, che non percepiscono lo stipendio da oltre un anno e di questo nessuno ne parla, e il commissario liquidatore On.le Sonia Alfano, hanno continuato a lavorare giorno e notte per mettere in sicurezza, con i fatti e non con sterili polemiche il sito in contrada Zuppà”.

Secondo quanto riferito dal sindaco Pietrafitta, dal Novembre 2017, da quando è in carica, e fino ad oggi sono state stanziate somme per circa 5.5 milioni di euro: “Ringrazio il Presidente Nello Musumeci e tutta la giunta regionale per l’assegnazione dei fondi destinati alla gestione ordinaria ed alla messa in sicurezza definitiva con relativa chiusura della discarica. In definitiva è stato garantito l’emungimento del percolato, la copertura del monte rifiuti, la manutenzione dell’impianto di estrazione del biogas, la riattivazione dell’impianto di trattamento del percolato ed infine la realizzazione di un rilievo impostato a valle dell’attuale argine della discarica in terra armata con lo scopo di assicurare la stabilità dei rifiuti abbancati. Con questo ultimo intervento si è anche messo in sicurezza il torrente Mazzarrà e di conseguenza il centro abitato utilizzando la sabbia prelevato dall’alveo del torrente”.

“Questa è la mia politica – conclude Pietrafitta – é la politica della mia amministrazione intrisa di fatti e non di strumentale disinformazione”.