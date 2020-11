Gioiosa Marea piange il sindaco Ignazio Spanò: domani il lutto cittadino

E’ stato proclamato domani il lutto cittadino a Gioiosa Marea per la morte del sindaco Ignazio Spanò, 62 anni, che ha purtroppo perso la battaglia contro una grave malattia.

Nel giorno dei funerali, previsti per domani 24 novembre 2020 alle ore 10,30 nella chiesa del Buon Pastore, l’Amministrazione Comunale parteciperà alla cerimonia funebre con il gonfalone e con l’esposizione nella sede comunale della bandiera a mezz’asta. Saranno sospese le attività lavorativa negli uffici comunali e verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del definito in occasione del primo consiglio comunale che si terrà dopo il decesso del Sindaco.

La camera ardente è stata allestita oggi nella chiesa dove si svolgeranno i funerali. L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a partecipare il dolore dei familiari nel rispetto delle norme anti Covid.

La redazione di 24live si unisce al dolore dei familiari ed in particolare al fratello Giovanni, consulente finanziario che opera da anni sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.